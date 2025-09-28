День ангела 28 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 28 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 28 вересня

28 вересня 2025 року привітайте з іменинами Валентина, В’ячеслава, Георгія, Івана, Кирила, Макара, Марка, Нестора, Олександра, Остапа, Федора, Ганну, Марію, Тетяну, Уляну, Юліану.

Валентин — латинське походження, означає “здоровий”. В дитинстві веселий, гучний. В дорослому віці стає поривчастим.

В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як “багато слави”. В дитинстві метушливий, примхливий. В дорослому віці стає відданим.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає хоробрим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає самолюбним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві справедливий, чесний. В дорослому віці стає метушливим.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає енергійним.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як “повернувшись додому”. В дитинстві капризний, неслухняний. В дорослому віці стає товариським.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим.

Остап — давньогрецьке походження, означає “твердий”. В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає інтровертом.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає м’яким.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві працьовита, багато вчиться. В дорослому віці стає комунікабельною.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві вихована, тиха. В дорослому віці стає доброю.

Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “управителька”. В дитинстві сильна, має свою думку. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві слухняна, справедлива. В дорослому віці стає корисливою.

Юліана — латинське походження, означає “з роду Юлія”. В дитинстві творча, невгамовна. В дорослому віці стає позитивною.

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підказує вірний шлях і допомагає робити життя яскравішим, а серце — щирим і радісним.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, радості у кожному дні та щоб ангел-охоронець завжди оберігав від суму і печалі.

***

З іменинами! Нехай ангел-охоронець дарує тобі натхнення, оберігає від неприємностей і допомагає йти життєвим шляхом з вірою та любов’ю.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди стояв за твоєю спиною, підтримував у будь-якій ситуації та приносив у серце спокій і світло.

***

З іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди наповнює твоє життя теплом, оберігає твої мрії та допомагає досягати всього, чого прагне душа.