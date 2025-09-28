ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
3 хв

День ангела 28 вересня: кого та як вітати з іменинами

28 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 28 вересня, день ангела

Який сьогодні, 28 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 28 вересня

28 вересня 2025 року привітайте з іменинами Валентина, В’ячеслава, Георгія, Івана, Кирила, Макара, Марка, Нестора, Олександра, Остапа, Федора, Ганну, Марію, Тетяну, Уляну, Юліану.

Валентин — латинське походження, означає “здоровий”. В дитинстві веселий, гучний. В дорослому віці стає поривчастим.

В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як “багато слави”. В дитинстві метушливий, примхливий. В дорослому віці стає відданим.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає хоробрим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає самолюбним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві справедливий, чесний. В дорослому віці стає метушливим.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає енергійним.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як “повернувшись додому”. В дитинстві капризний, неслухняний. В дорослому віці стає товариським.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим.

Остап — давньогрецьке походження, означає “твердий”. В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає інтровертом.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає м’яким.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві працьовита, багато вчиться. В дорослому віці стає комунікабельною.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві вихована, тиха. В дорослому віці стає доброю.

Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “управителька”. В дитинстві сильна, має свою думку. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві слухняна, справедлива. В дорослому віці стає корисливою.

Юліана — латинське походження, означає “з роду Юлія”. В дитинстві творча, невгамовна. В дорослому віці стає позитивною.

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підказує вірний шлях і допомагає робити життя яскравішим, а серце — щирим і радісним.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, радості у кожному дні та щоб ангел-охоронець завжди оберігав від суму і печалі.

***

З іменинами! Нехай ангел-охоронець дарує тобі натхнення, оберігає від неприємностей і допомагає йти життєвим шляхом з вірою та любов’ю.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди стояв за твоєю спиною, підтримував у будь-якій ситуації та приносив у серце спокій і світло.

***

З іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди наповнює твоє життя теплом, оберігає твої мрії та допомагає досягати всього, чого прагне душа.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie