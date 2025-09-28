- Дата публікації
День ангела 28 вересня: кого та як вітати з іменинами
28 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 вересня
28 вересня 2025 року привітайте з іменинами Валентина, В’ячеслава, Георгія, Івана, Кирила, Макара, Марка, Нестора, Олександра, Остапа, Федора, Ганну, Марію, Тетяну, Уляну, Юліану.
Валентин — латинське походження, означає “здоровий”. В дитинстві веселий, гучний. В дорослому віці стає поривчастим.
В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як “багато слави”. В дитинстві метушливий, примхливий. В дорослому віці стає відданим.
Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає хоробрим.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим.
Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає самолюбним.
Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві справедливий, чесний. В дорослому віці стає метушливим.
Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає енергійним.
Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як “повернувшись додому”. В дитинстві капризний, неслухняний. В дорослому віці стає товариським.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим.
Остап — давньогрецьке походження, означає “твердий”. В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає інтровертом.
Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає м’яким.
Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві працьовита, багато вчиться. В дорослому віці стає комунікабельною.
Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві вихована, тиха. В дорослому віці стає доброю.
Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “управителька”. В дитинстві сильна, має свою думку. В дорослому віці стає цілеспрямованою.
Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві слухняна, справедлива. В дорослому віці стає корисливою.
Юліана — латинське походження, означає “з роду Юлія”. В дитинстві творча, невгамовна. В дорослому віці стає позитивною.
День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі
З днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підказує вірний шлях і допомагає робити життя яскравішим, а серце — щирим і радісним.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, радості у кожному дні та щоб ангел-охоронець завжди оберігав від суму і печалі.
***
З іменинами! Нехай ангел-охоронець дарує тобі натхнення, оберігає від неприємностей і допомагає йти життєвим шляхом з вірою та любов’ю.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди стояв за твоєю спиною, підтримував у будь-якій ситуації та приносив у серце спокій і світло.
***
З іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди наповнює твоє життя теплом, оберігає твої мрії та допомагає досягати всього, чого прагне душа.