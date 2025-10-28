ТСН у соціальних мережах

День ангела 28 жовтня: кого та як вітати з іменинами

28 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 28 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 28 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 28 жовтня

28 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Арсена, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Миколу, Степана, Ганну, Параску.

Арсен — давньогрецьке походження, означає “зрілий”. В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає чесним, щирим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві схильний жити у вигаданому світі. В дорослому віці стає дружелюбним, відданим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві має яскравий характер. В дорослому віці стає впевненим у собі, більш терплячим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві має відмінну інтуїцію. В дорослому віці стає гордим, талановитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає самостійним, схильним до самоаналізу.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві комунікабельний, яскравий. В дорослому віці стає розкутим, незворушним.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві щира, тиха. В дорослому віці стає працьовитою, товариською.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “п’ятниця”. В дитинстві примхлива, має гарно розвинену фантазію. В дорослому віці стає комунікабельною, уважною.

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі

Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів та ведучи дорогою щастя. Бажаю міцного здоров’я, світлих думок і безмежної радості у кожному дні твого життя.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай світло твого покровителя завжди зігріває серце, наповнює душу гармонією та приносить у дім щастя, добробут і тепло близьких людей.

***

Бажаю, щоб твій Ангел завжди підказував правильний шлях, оберігав від труднощів і наповнював життя радістю, любов’ю та благополуччям. Хай кожен день буде світлим і спокійним.

***

З Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть на сторожі твоїх мрій, оберігає серце від печалі і дарує натхнення для нових звершень.

***

Вітаю з іменинами! Нехай Ангел завжди веде тебе до світла, дарує віру у свої сили і допомагає долати всі життєві випробування з гідністю та посмішкою.

