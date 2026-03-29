День ангела 29 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 березня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 29 березня

29 березня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Кирила, Марка, Михайла, Пилипа.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — латинське ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві мужньо переносить труднощі, веселий. В дорослому віці стає товариським.

Марк — латинське коріння, тлумачиться як «молоток». В дитинстві хоче отримати всю увагу батьків, часто капризний. В дорослому віці стає рішучим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, добрий. В дорослому віці стає справедливим.

Пилип — давньогрецьке ім’я, перекладається як «любитель коней». В дитинстві цілеспрямований, гарно вчиться. В дорослому віці стає врівноваженим.

День ангела 29 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, наповнює серце теплом, душу спокоєм, а дім — радістю й добробутом. Бажаю, щоб усі твої мрії збувалися легко, а життя було світлим і щасливим.

З днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, підказує правильні шляхи, відганяє смуток і наповнює кожен день світлом, любов’ю та щастям. Бажаю здоров’я, радості та гармонії у всьому.

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від негараздів, надихав на добрі вчинки і дарував відчуття тепла, спокою та безмежної радості. Нехай життя буде сповнене щирих усмішок і добробуту.

З днем ангела! Нехай твоє ім’я завжди звучить під захистом небес, серце наповнюється світлом, а дім — теплом і гармонією. Бажаю, щоб кожен день приносив лише добрі новини, успіх і щастя.

Вітаю з днем ангела! Нехай ангел завжди веде тебе в правильному напрямку, оберігає від біди, дарує силу та натхнення. Бажаю душевного спокою, міцного здоров’я і справжнього щастя у житті.