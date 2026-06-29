День ангела 29 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 29 червня

29 червня 2026 року привітайте з іменинами Павла, Петра.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві чуйний, дружелюбний, товариський. В дорослому віці стає замкнутим, спокійним, працьовитим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві сміливий, енергійний, рухливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим, впертим.

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День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, веде світлими дорогами та наповнює серце спокоєм і вірою. Бажаю здоров’я, внутрішньої гармонії та щоденних маленьких чудес, які роблять життя особливим.

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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець буде поруч у кожну мить життя, підтримує у складні часи та радіє разом з тобою у щасливі. Хай доля дарує добрих людей, щирі емоції та здійснення найпотаємніших мрій.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний захисник завжди тримав тебе під своїм крилом, даруючи спокій, силу та натхнення. Нехай у серці живе світло, а в житті панують любов, достаток і добробут.

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З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець невидимо веде тебе правильними шляхами, відводить від тривог і наповнює кожен день теплом. Бажаю щасливих подій, щирих усмішок і впевненості у завтрашньому дні.

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Вітаю з Днем ангела! Хай твій небесний заступник завжди буде поруч, оберігаючи від бід і наповнюючи життя світлом та добром. Нехай кожен день приносить нові можливості, радість і душевний затишок.

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