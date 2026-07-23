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День ангела 29 липня: кого та як вітати з іменинами
29 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 29 липня
29 липня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Костянтина, Миколу, Михайла, Олександра, Олексія, Остапа, Романа.
Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві веселий, позитивний. В дорослому віці стає сором’язливим.
Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, замкнутий. В дорослому віці стає товариським.
Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає справедливим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає рішучим.
Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві активний, веселий. В дорослому віці стає комунікабельним.
Остап — давньогрецьке походження, означає «твердий». В дитинстві любить загадки, добре вчиться. В дорослому віці стає цілеспрямованим.
Роман — латинське ім’я, перекладається як «римський громадянин». В дитинстві спостережливий, має гострий розум. В дорослому віці стає життєлюбним.
День ангела 29 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, дарує здоров’я, мир, щастя та здійснення найзаповітніших мрій.
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З Днем ангела! Бажаю світла в душі, гармонії в серці, радості в кожному дні та Божої ласки. Нехай ангел-охоронець веде тебе дорогою добра й удачі.
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай життя буде сповнене тепла, любові, щирих людей і щасливих моментів, а ангел завжди захищає та підтримує.
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З Днем ангела! Нехай небесний покровитель допомагає долати всі труднощі, дарує сили, натхнення та впевненість, а кожен день приносить добрі новини.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, сімейного затишку, щасливої долі та невичерпної віри в найкраще. Нехай ангел завжди оберігає тебе!