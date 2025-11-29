ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

День ангела 29 листопада: кого та як вітати з іменинами

29 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 29 листопада, день ангела

Який сьогодні, 29 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 29 листопада

29 листопада 2025 року привітайте з іменинами Валеріана, Данила, Дениса, Івана, Миколу, Сергія.

Валеріан — латинське походження, означає “з роду Валерія”. В дитинстві часто має нові захоплення, надихається через дрібниці. В дорослому віці стає спокійним, не любить ускладнювати собі життя.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог мій суддя”. В дитинстві витриманий, тихий. В дорослому віці стає відкритим, товариським.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві його наповнює позитивна енергія, рухливий. В дорослому віці стає оптимістичним, жартівливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві схильний до самоаналізу, всі рішення завжди приймає сам. В дорослому віці стає відданим другом, цікавим співрозмовником.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві уважний, чутливий, чуйний. В дорослому віці стає успішним, справедливим.

День ангела 29 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 29 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 29 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою душу, наповнює серце світлом і дає сили йти життєвим шляхом з вірою та радістю. Бажаю щастя, здоров’я та душевного спокою на кожен день.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, захищав від негараздів і підказував правильні рішення. Нехай життя буде сповнене тепла, радості та гармонії, а серце — світла і любові.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай світло твого ангела завжди веде тебе дорогою добра і щастя, дарує натхнення та впевненість у собі. Бажаю здійснення найзаповітніших мрій і гармонії у душі.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх бід, дарує спокій і радість, а життя буде наповнене щасливими моментами, теплом близьких та душевним добробутом.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди тримав тебе під своєю опікою, наповнював серце любов’ю, а дні були світлими, легкими та сповненими добрих зустрічей і приємних сюрпризів.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie