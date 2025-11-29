День ангела 29 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 29 листопада

29 листопада 2025 року привітайте з іменинами Валеріана, Данила, Дениса, Івана, Миколу, Сергія.

Валеріан — латинське походження, означає “з роду Валерія”. В дитинстві часто має нові захоплення, надихається через дрібниці. В дорослому віці стає спокійним, не любить ускладнювати собі життя.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог мій суддя”. В дитинстві витриманий, тихий. В дорослому віці стає відкритим, товариським.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві його наповнює позитивна енергія, рухливий. В дорослому віці стає оптимістичним, жартівливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві схильний до самоаналізу, всі рішення завжди приймає сам. В дорослому віці стає відданим другом, цікавим співрозмовником.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві уважний, чутливий, чуйний. В дорослому віці стає успішним, справедливим.

День ангела 29 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 29 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою душу, наповнює серце світлом і дає сили йти життєвим шляхом з вірою та радістю. Бажаю щастя, здоров’я та душевного спокою на кожен день.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, захищав від негараздів і підказував правильні рішення. Нехай життя буде сповнене тепла, радості та гармонії, а серце — світла і любові.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай світло твого ангела завжди веде тебе дорогою добра і щастя, дарує натхнення та впевненість у собі. Бажаю здійснення найзаповітніших мрій і гармонії у душі.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх бід, дарує спокій і радість, а життя буде наповнене щасливими моментами, теплом близьких та душевним добробутом.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди тримав тебе під своєю опікою, наповнював серце любов’ю, а дні були світлими, легкими та сповненими добрих зустрічей і приємних сюрпризів.