ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

День ангела 29 серпня: кого та як вітати з іменинами

29 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 29 серпня, день ангела

Який сьогодні, 29 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 29 серпня

29 серпня 2025 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві дуже живий і допитливий: Іван прагне дізнаватися все навколо, ставить безліч питань і швидко освоює нове. В дорослому віці зберігає чесність і принциповість, часто є людиною слова — якщо пообіцяв, обов’язково виконає.

День ангела 29 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 29 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював серце світлом, теплом і спокоєм. Нехай життя дарує лише щасливі моменти, а мрії збуваються легко та гармонійно.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає долати труднощі та наповнює серце вірою, любов’ю і добробутом. Будь щасливим і відчувай радість у кожному дні!

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав твої кроки, дарував натхнення, сили і впевненість у будь-яких починаннях. Нехай у житті завжди буде світло, тепло і гармонія.

***

З днем ангела! Нехай твоє серце буде відкритим для добра, а ангел-хранитель завжди підказує, куди йти і як приймати правильні рішення. Бажаю радості, щастя і безмежного внутрішнього спокою.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел-хранитель завжди буде поруч, охороняє від негараздів і приносить у життя світлі миті. Бажаю здоров’я, любові, гармонії та невичерпної енергії для всіх добрих справ.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie