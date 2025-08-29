День ангела 29 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 серпня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 29 серпня

29 серпня 2025 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві дуже живий і допитливий: Іван прагне дізнаватися все навколо, ставить безліч питань і швидко освоює нове. В дорослому віці зберігає чесність і принциповість, часто є людиною слова — якщо пообіцяв, обов’язково виконає.

День ангела 29 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював серце світлом, теплом і спокоєм. Нехай життя дарує лише щасливі моменти, а мрії збуваються легко та гармонійно.

Реклама

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає долати труднощі та наповнює серце вірою, любов’ю і добробутом. Будь щасливим і відчувай радість у кожному дні!

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав твої кроки, дарував натхнення, сили і впевненість у будь-яких починаннях. Нехай у житті завжди буде світло, тепло і гармонія.

Реклама

***

З днем ангела! Нехай твоє серце буде відкритим для добра, а ангел-хранитель завжди підказує, куди йти і як приймати правильні рішення. Бажаю радості, щастя і безмежного внутрішнього спокою.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел-хранитель завжди буде поруч, охороняє від негараздів і приносить у життя світлі миті. Бажаю здоров’я, любові, гармонії та невичерпної енергії для всіх добрих справ.