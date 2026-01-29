ТСН у соціальних мережах

День ангела 29 січня: кого та як вітати з іменинами

29 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 29 січня, день ангела

Який сьогодні, 29 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 29 січня

29 січня 2026 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Костянтина, Романа.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві добродушний, дружелюбний. В дорослому віці стає вірним, емоційним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві товариський, нестриманий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, взаємним.

Роман — латинське походження, означає «римський громадянин». В дитинстві спостережливий, але імпульсивний. В дорослому віці стає сумлінним працівником, мужнім.

День ангела 29 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильний шлях і наповнює життя світлом, миром та добробутом.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець щодня тримав тебе під своїм крилом, дарував сили, віру в себе й допомагав здійснювати найзаповітніші мрії.

***

З Днем ангела! Нехай небесна опіка завжди відчувається у серці, а кожен новий день приносить радість, гармонію та теплі зустрічі з добрими людьми.

***

Вітаю з Днем ангела та щиро бажаю, щоб твій небесний захисник оберігав твою душу від тривог, а життя наповнював любов’ю, надією та світлими подіями.

***

Зі святом твого ангела! Нехай він завжди веде тебе дорогою щастя, підтримує у складні миті та дарує внутрішній спокій, натхнення й віру у краще.

