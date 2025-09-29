ТСН у соціальних мережах

День ангела 29 вересня: кого та як вітати з іменинами

29 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 29 вересня, день ангела

Який сьогодні, 29 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 29 вересня

29 вересня 2025 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, тихий, але інколи може й вередувати. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим, але трішки неквапливим, що може викликати проблеми на роботі.

День ангела 29 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи тепло, спокій і щастя кожного дня. Нехай твоє серце буде наповнене радістю, а життя — світлом та гармонією.

З днем ангела! Нехай твої крила захисту ніколи не зникають, а життєвий шлях буде легким і ясним. Бажаю тобі здоров’я, добробуту та щирих усмішок щодня. Нехай ангел завжди підказує правильний шлях і дарує натхнення.

Сердечно вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, допомагаючи втілювати мрії, берегти любов і підтримку близьких, і щоб у твоєму житті було більше світла, ніж темряви.

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений гармонії та радості, а ангел-хранитель оберігає від усіх бід. Бажаю душевного спокою, добробуту і щастя, що народжується з маленьких чудес кожного дня.

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твоє життя буде світлим і радісним, а ангел завжди допомагає знаходити правильні рішення, підтримує у складних моментах і дарує відчуття безпеки та тепла.

