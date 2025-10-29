День ангела 29 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 29 жовтня

29 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Опанаса, Василя, Віктора, Євгена, Івана, Кирила, Леоніда, Миколу, Олексія, Павла, Тимофія, Пилипа, Агату, Анастасію, Ганну, Марію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає непосидючим, відважним.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає неквапливим, старанним.

Реклама

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві доброзичливий, відкритий. В дорослому віці стає вірним і безкорисливим другом.

Віктор — латинське походження, означає “переможець”. В дитинстві завзятий до навчання. В дорослому віці стає довірливим, романтичним.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородний”. В дитинстві повільний, безстрашний. В дорослому віці стає миролюбним, добродушним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Реклама

Кирило — давньогрецьке походження, означає “владика”. В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає наполегливим, має потужну силу волі.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подібний до лева”. В дитинстві гордовитий, має лідерські риси характеру. В дорослому віці стає мужнім, досягає великих перемог в житті.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, не виносить обману.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві добрий, легкий в спілкуванні. В дорослому віці стає ініціативним, працьовитим.

Реклама

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві чуйний, щирий. В дорослому віці стає ніжним, добрим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “той, хто прославляє Бога”. В дитинстві спокійний, чемний. В дорослому віці стає врівноваженим, терплячим.

Пилип — давньогрецьке походження, означає “любитель коней”. В дитинстві цікавий співрозмовник і друг. В дорослому віці стає надійним, любить похвалу.

Агата — давньогрецьке ім’я, перекладається як “добра”. В дитинстві наполеглива, має твердий характер. В дорослому віці стає стриманою, завжди дотримується обіцянок.

Реклама

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертна”. В дитинстві сентиментальна, добра. В дорослому віці стає чуйною, романтичною.

Ганна — давньоєврейське походження, означає “блага”. В дитинстві чемна, вихована. В дорослому віці стає доброзичливою, працьовитою.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві вміє втішити, має багато друзів. В дорослому віці стає ерудованою, розумною.

День ангела 29 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від усякого лиха, веде дорогою добра і любові. Бажаю гармонії в душі, спокою в серці й щастя в кожному дні.

Реклама

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди осяює життєвий шлях світлом віри, надії та любові. Хай твоя доля буде благословенною, а всі добрі наміри — здійсненними під його небесним захистом.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний хранитель тихо шепоче добрі слова, огортає крилами спокою й надихає серце на мрії. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, ніжністю та любов’ю.

Реклама

***

З Днем ангела! Хай твій охоронець ніколи не залишає тебе без підтримки, а доля щедро дарує щасливі миті, мир і добро.

***

Вітаю з Днем ангела! У кожного з нас є невидиме світло — наш захисник, що веде крізь темряву сумнівів. Нехай це світло ніколи не згасає у твоєму житті, а кожен день буде сповнений віри, радості й тепла.