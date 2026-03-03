- Дата публікації
День ангела 3 березня: кого та як вітати з іменинами
3 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 3 березня
3 березня 2026 року привітайте з іменинами Михайла, Марту.
Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, працьовитим.
Марта — давньоєврейське ім’я, перекладається як «господиня дому». В дитинстві емоційна, волелюбна, врівноважена. В дорослому віці стає виваженою і рішучою.
День ангела 3 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твої крила завжди оберігали від негараздів, серце було наповнене теплом і радістю, а доля щедро дарувала світлі миті та щасливі зустрічі.
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть поруч, направляє у важкі моменти та надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, гармонії і внутрішнього спокою кожного дня.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день стане початком нових успіхів і чудових подій. Хай ангел береже твоє серце від смутку, а життя дарує щирі посмішки та радісні хвилини.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був під захистом світла і добра. Хай ангел оберігає від неприємностей, допомагає у важливих рішеннях і дарує натхнення для великих і малих перемог.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене любов’ю, теплом і світлими моментами. Хай твій небесний охоронець завжди поруч, оберігає і веде дорогою радості, добробуту та гармонії.