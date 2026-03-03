ТСН у соціальних мережах

День ангела 3 березня: кого та як вітати з іменинами

3 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 3 березня, день ангела

Який сьогодні, 3 березня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 3 березня

3 березня 2026 року привітайте з іменинами Михайла, Марту.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, працьовитим.

Марта — давньоєврейське ім’я, перекладається як «господиня дому». В дитинстві емоційна, волелюбна, врівноважена. В дорослому віці стає виваженою і рішучою.

День ангела 3 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твої крила завжди оберігали від негараздів, серце було наповнене теплом і радістю, а доля щедро дарувала світлі миті та щасливі зустрічі.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть поруч, направляє у важкі моменти та надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, гармонії і внутрішнього спокою кожного дня.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день стане початком нових успіхів і чудових подій. Хай ангел береже твоє серце від смутку, а життя дарує щирі посмішки та радісні хвилини.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був під захистом світла і добра. Хай ангел оберігає від неприємностей, допомагає у важливих рішеннях і дарує натхнення для великих і малих перемог.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене любов’ю, теплом і світлими моментами. Хай твій небесний охоронець завжди поруч, оберігає і веде дорогою радості, добробуту та гармонії.

