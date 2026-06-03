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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

День ангела 3 червня: кого та як вітати з іменинами

3 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 3 червня, день ангела

Який сьогодні, 3 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 3 червня

3 червня 2026 року привітайте з іменинами Юліана, Опанаса, Дениса, Дмитра, Лук’яна, Павла, Клавдію.

Юліан — латинське походження, означає «кучерявий». В дитинстві емоційний, енергійний. В дорослому віці стає мужнім, сміливим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає впевненим в собі і своїх силах.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісію». В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає дружелюбним, комунікабельним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає вольовим, наполегливим.

Лук’ян — латинське ім’я, перекладається як «світло». В дитинстві доброзичливий, не любить гучні компанії. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві чуйний, врівноважений. В дорослому віці стає товариським, щирим.

Клавдія — латинське походження, означає «кульгава». В дитинстві непосидюча, комунікабельна. В дорослому віці стає доброзичливою, життєрадісною.

День ангела 3 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 3 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, наповнює серце спокоєм, а душу — світлом і впевненістю. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі особливу благодать і нагадування про те, що ти завжди під захистом вищих сил. Бажаю гармонії в душі, радості в кожному дні та тепла в серці, яке ніколи не згасає.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе світлою дорогою, відводить труднощі та дарує натхнення. Нехай у житті буде більше щасливих моментів, ніж турбот, і більше любові, ніж сумнівів.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець завжди стояв поруч і допомагав у найважливіші моменти життя. Нехай кожен день буде наповнений добром, радістю, теплом рідних людей і вірою в найкраще.

***

Вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди вкриває тебе своїм крилом, захищає від негараздів і веде до щастя. Бажаю світлих думок, внутрішньої сили, любові та добробуту на кожному кроці життя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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