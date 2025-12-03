ТСН у соціальних мережах

День ангела 3 грудня: кого та як вітати з іменинами

3 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 3 грудня, день ангела

Який сьогодні, 3 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 грудня

3 грудня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Гаврила, Георгія, Івана, Миколу, Федора.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві стабільний, має твердий характер. В дорослому віці стає амбіційним.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “землероб”. В дитинстві яскравий, рухливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, вихований. В дорослому віці стає рішучим.

День ангела 3 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і направляв на шлях радості та добра. Нехай життя буде сповнене світла, тепла та гармонії, а серце відчуває спокій і щастя кожного дня.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди підказує правильні рішення, захищає від неприємностей і дарує сили для нових починань. Бажаю тобі миру в душі, добробуту в домі і безмежної радості у серці.

***

Вітаю зі святом Ангела! Бажаю, щоб цей день нагадував тобі про підтримку небесних сил, а життя було наповнене світлими моментами, теплом друзів і любов’ю близьких. Хай удача супроводжує у всіх справах, а серце завжди радіє.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від усього поганого, допомагає здійснювати мрії та оберігає душевний спокій. Бажаю здоров’я, тепла, гармонії та безмежного щастя на кожен день.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай кожна мить твого життя буде під опікою ангела, нехай він наповнює твоє серце світлом, підтримує у важкі хвилини та надихає на добрі справи. Бажаю тобі радості, любові та щирого добробуту.

