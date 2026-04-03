День ангела 3 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 3 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 3 квітня

3 квітня 2026 року привітайте з іменинами Мартина, Микиту, Феодосію.

Мартин — латинське походження, означає «присвячений Марсу». В дитинстві цілеспрямований, надійний, обов’язковий. В дорослому віці стає замкнутим, інколи любить посперичатися без приводу.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві впертий, завжди йде напролом, турботливий. В дорослому віці стає добрим, справедливим і чесним.

Феодосія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «дар божественного знання». В дитинстві мудра, відрізняється душевним спокоєм. В дорослому віці стає працьовитою, рішучою, щирою.

День ангела 3 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від неприємностей, дарує тепло, радість і впевненість у кожному кроці життя. Бажаю гармонії у душі, щирих усмішок та невичерпного щастя.

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагає у складних ситуаціях і надихає на великі справи. Бажаю тобі світла в серці, добробуту в домі і щирих людей поруч.

Вітаю з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі спокій, радість і віру у свої сили. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди оберігав твою душу та вказував шлях до гармонії та щастя.

З святом твого ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом і любов’ю, а ангел завжди підтримував тебе у будь-яких починаннях. Нехай кожен день приносить нові приємні моменти та добробут.

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронець небесний завжди стоїть на сторожі твоєї душі, дарує сили для здійснення мрій і наповнює життя гармонією, теплом та щирими усмішками.