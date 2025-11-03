ТСН у соціальних мережах

День ангела 3 листопада: кого та як вітати з іменинами

3 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 3 листопада, день ангела

Який сьогодні, 3 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 листопада

3 листопада 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Василя, Володимира, Георгія, Івана, Іллю, Йосипа, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Сергія, Федора, Ганну, Євдокію, Світлану.

Богдан — старослов’янське походження, означає “даний Богом”. В дитинстві справедливий, добродушний. В дорослому віці стає самовпевненим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві допитливий, серйозний. В дорослому віці стає вольовим.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “володіє світом”. В дитинстві незворушний, добрий. В дорослому віці стає оптимістичним.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві честолюбний, спокійний. В дорослому віці стає жартівником.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “мій Бог Яхве”. В дитинстві безтурботний, веселий. В дорослому віці стає відкритим.

Йосип — давньоєврейське походження, означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві любить рух, активний. В дорослому віці стає терплячим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає безкорисливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві справедливий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає щирим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві податливий, ніжний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Господь почув в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає розважливим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві жіночний, ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві ввічлива, не пустунка. В дорослому віці стає доброзичливою.

Євдокія — давньогрецьке походження, означає “має добру славу”. В дитинстві рухлива, непосидюща. В дорослому віці стає чесною.

Світлана — старослов’янське ім’я, перекладається як “світла”. В дитинстві енергійна, яскрава. В дорослому віці стає далекоглядною.

День ангела 3 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 3 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди був поряд, оберігаючи від негараздів і наповнюючи життя світлом, радістю та теплом. Нехай кожен день приносить гармонію і добробут, а серце співає від щастя.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці, допомагає у складні моменти і дарує відчуття спокою та любові. Бажаю світлих думок, гарного настрою та здійснення всіх добрих бажань.

***

Вітаю з іменинами! Нехай цей день буде наповнений теплом і увагою близьких, а твій ангел завжди веде тебе шляхом добра і радості. Бажаю здоров’я, щастя та внутрішнього спокою на кожен день.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, наповнює серце вірою, надією та любов’ю. Бажаю світлого настрою, приємних сюрпризів і добробуту у всіх справах.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел завжди підтримує у труднощах, надихає на добрі вчинки і дарує радість у кожному дні. Бажаю міцного здоров’я, щирих посмішок і щасливого серця.

