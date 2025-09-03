ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
3 хв

День ангела 3 вересня: кого та як вітати з іменинами

3 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 3 вересня, день ангела

Який сьогодні, 3 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 вересня

3 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Володимира, Івана, Іллю, Костянтина, Михайла, Миколу, Олексія, Петра, Пилипа, Романа, Сергія, Юхима, Василису.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві цілеспрямований, рішучий. В дорослому віці стає наполегливим, оптимістичним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві життєлюб і оптиміст. В дорослому віці стає впевненим у собі, прагне до задоволень.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “славний володар”. В дитинстві допитливий і розумний. В дорослому віці стає оптимістичним, доброзичливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, комунікабельний. В дорослому віці стає веселим, прямолінійним.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві надійний, ціленаправлений. В дорослому віці стає працьовитим, доброзичливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, добрим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає гордовитим, дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві добрий, яскравий. В дорослому віці стає ініціативним, працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає трохи наївним, марнославним.

Пилип — давньогрецьке ім’я, перекладається як “любитель коней”. В дитинстві цікавий співрозмовник. В дорослому віці любить похвалу і перебувати в центрі уваги.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “житель Риму”. В дитинстві мінливий, імпульсивний. В дорослому віці стає сумлінним працівником, хорошим сім’янином.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві невпевнений у собі, закритий. В дорослому віці стає турботливим, комунікабельним.

Юхим — давньогрецьке ім’я, перекладається як “доброзичливий”. В дитинстві егоїстичний, але добрий. В дорослому віці стає працьовитим, має надзвичайно розвинену інтуїцію.

Василиса — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “володарка”. В дитинстві допитлива, позитивна. В дорослому віці стає товариською, привітною.

День ангела 3 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 3 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і дарував спокій, радість та світлі моменти в житті. Нехай кожен день приносить тепло серця та щирі посмішки.

***

З Днем ангела! Хай твій небесний охоронець підтримує у всіх починаннях, оберігає від неприємностей і допомагає знайти правильний шлях. Бажаю здоров’я, добробуту та душевної гармонії.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел завжди підказує правильні рішення, надихає на добрі справи і наповнює серце світлом, любов’ю та вірою у краще.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений радістю, гармонією та теплом, а ангел завжди оберігав тебе від будь-яких труднощів і допомагав здійснювати мрії.

***

Вітаю з іменинами! Хай твій ангел завжди буде поряд, дарує підтримку у важкі моменти і надихає на добрі вчинки. Бажаю щастя, внутрішнього спокою та гармонії у всьому.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie