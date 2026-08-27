День ангела 3 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 3 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 3 вересня

3 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Володимира, Івана, Іллю, Костянтина, Миколу, Михайла, Олексія, Петра, Пилипа, Романа, Сергія, Василису.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві практичний. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

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Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає відданим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві вимогливий. В дорослому віці стає зухвалим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає рішучим.

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Пилип — давньогрецьке ім’я, перекладається як «любитель коней». В дитинстві вередливий. В дорослому віці стає романтичним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає життєлюбним.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає сміливим.

Василиса — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цариця». В дитинстві чутлива. В дорослому віці стає ранимою.

День ангела 3 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди береже тебе, допомагає долати труднощі та веде світлою дорогою.

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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, радості й добрих людей поруч. Нехай кожен день приносить приємні моменти.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього лихого, а в серці завжди живуть любов, надія та тепло.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, щастя в житті, здійснення мрій і Божого благословення на кожен день.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник буде завжди поруч, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях.

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