56
2 хв

День ангела 3 жовтня: кого та як вітати з іменинами

3 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 3 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 3 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 жовтня

3 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Дениса, Івана, Павла, Петра.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає справжнім лідером.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, пустотливий. В дорослому віці стає веселим і оптимістичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві з ним легко спілкуватися. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві щирий, добрий. В дорослому віці стає довірливим, цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві горделивий, марнославний. В дорослому віці стає впевненим у собі, завзятим.

День ангела 3 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, дарував радість, здоров’я і душевний спокій. Нехай у твоєму житті завжди панує гармонія, а мрії здійснюються легко і красиво.

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, дарувало віру у найкраще та допомагало долати будь-які труднощі. Нехай добробут, щастя і тепло серця супроводжують тебе щодня.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел оберігає кожен крок, додає сили у складні моменти та наповнює життя радістю. Бажаю здоров’я, душевної гармонії і тепла, яке завжди зігріває серце.

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від біди та дарував натхнення. Нехай життя буде наповнене світлом, гармонією і справжнім щастям.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє серце завжди відчуває захист і підтримку ангела, а життя буде сповнене теплих моментів, щирих усмішок і добробуту. Бажаю гармонії, радості та здійснення найсвітліших бажань.

