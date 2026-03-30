День ангела 30 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 30 березня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 30 березня

30 березня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Захара.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим.

Захар — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Господь згадав в молитві». В дитинстві лагідний, незлобивий, добродушний. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим.

День ангела 30 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав твою дорогу, надихав на добрі справи та наповнював серце світлом, теплом і безмежним спокоєм.

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримує в будь-яких труднощах і дарує душевний спокій, радість та віру у власні сили.

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював життя добробутом, гармонією та яскравими моментами щастя.

З днем ангела! Нехай твій небесний хранитель допомагає знаходити правильний шлях, оберігає від сумнівів і розчарувань та щодня дарує натхнення й душевний спокій.

Вітаю тебе зі святом ангела! Бажаю, щоб любов і тепло ангела завжди були поруч, підтримували у складні моменти та дарували відчуття безпеки, радості й справжнього щастя.