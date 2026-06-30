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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

День ангела 30 червня: кого та як вітати з іменинами

30 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 30 червня, день ангела

Який сьогодні, 30 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 30 червня

30 червня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Івана, Матвія, Михайла, Петра, Степана, Якова.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «подарунок від Бога». В дитинстві не любить привертати до себе увагу, сором’язливий. В дорослому віці стає щирим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві непоганий організатор, добре вчиться. В дорослому віці стає самовпевненим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві має хорошу пам’ять, добрий. В дорослому віці стає незворушним.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві рухливий, слухається батьків. В дорослому віці стає чесним.

День ангела 30 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 30 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і направляє на правильний шлях. Бажаю душевного спокою, світлих думок, міцного здоров’я та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для добра, тепла і щирих людей. Хай твій ангел-охоронець підтримує у важкі моменти, дарує віру в себе та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро благословляли тебе на щастя, любов і добробут. Нехай у серці завжди живе надія, а поруч будуть ті, хто цінує і підтримує тебе.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник щодня веде тебе дорогою світла і гармонії. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої сили, радості від життя та здійснення всіх добрих задумів.

***

Вітаю з Днем ангела! Хай у твоєму житті завжди панує мир, любов і благословення. Нехай кожен день буде наповнений теплом, щирими усмішками та відчуттям, що ти під надійним захистом свого ангела.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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