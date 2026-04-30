- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 30 квітня: кого та як вітати з іменинами
30 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 30 квітня
30 квітня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Гната, Клима, Максима, Микиту, Якова.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві комунікабельний, доброзичливий. В дорослому віці стає сміливим, рішучим.
Гнат — латинське ім’я, перекладається як «вогненний». В дитинстві оптимістичний, веселий. В дорослому віці стає пристрасним, непостійним.
Клим — давньоримське коріння, тлумачиться як «лагідний». В дитинстві схильний до точних наук, мовчазний. В дорослому віці стає розважливим, терплячим.
Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві веселий, енергійний. В дорослому віці стає добрим, чесним.
Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві впертий, егоїстичний. В дорослому віці стає працьовитим, наполегливим.
Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві любить бути в центрі уваги, яскравий. В дорослому віці стає співчутливим, комунікабельним.
День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від усього злого та допомагає знаходити правильний шлях у житті. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої гармонії, радості в серці та щасливих подій щодня.
***
З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе у важливі моменти, дарує сили, мудрість і натхнення. Бажаю, щоб у житті було більше світла, любові та щирих людей поруч.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець веде тебе легкою дорогою, відводить від негараздів і наповнює життя добром та спокоєм. Хай у душі завжди буде віра, надія і тепло.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди тримав тебе під своїм крилом, допомагав у складні моменти та надихав на нові звершення. Нехай кожен день приносить радість і впевненість у завтрашньому дні.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, захищає від усього поганого і дарує спокій душі. Бажаю щастя, любові, добробуту та здійснення найзаповітніших мрій.