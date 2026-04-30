ТСН у соціальних мережах

День ангела 30 квітня: кого та як вітати з іменинами

30 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 30 квітня, день ангела

Який сьогодні, 30 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 квітня

30 квітня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Гната, Клима, Максима, Микиту, Якова.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві комунікабельний, доброзичливий. В дорослому віці стає сміливим, рішучим.

Гнат — латинське ім’я, перекладається як «вогненний». В дитинстві оптимістичний, веселий. В дорослому віці стає пристрасним, непостійним.

Клим — давньоримське коріння, тлумачиться як «лагідний». В дитинстві схильний до точних наук, мовчазний. В дорослому віці стає розважливим, терплячим.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві веселий, енергійний. В дорослому віці стає добрим, чесним.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві впертий, егоїстичний. В дорослому віці стає працьовитим, наполегливим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві любить бути в центрі уваги, яскравий. В дорослому віці стає співчутливим, комунікабельним.

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від усього злого та допомагає знаходити правильний шлях у житті. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої гармонії, радості в серці та щасливих подій щодня.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе у важливі моменти, дарує сили, мудрість і натхнення. Бажаю, щоб у житті було більше світла, любові та щирих людей поруч.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець веде тебе легкою дорогою, відводить від негараздів і наповнює життя добром та спокоєм. Хай у душі завжди буде віра, надія і тепло.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди тримав тебе під своїм крилом, допомагав у складні моменти та надихав на нові звершення. Нехай кожен день приносить радість і впевненість у завтрашньому дні.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, захищає від усього поганого і дарує спокій душі. Бажаю щастя, любові, добробуту та здійснення найзаповітніших мрій.

