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День ангела 30 липня: кого та як вітати з іменинами
30 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 30 липня
30 липня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Валентина, Германа, Івана, Луку, Максима, Павла.
Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві наполегливий, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим.
Валентин — латинське ім’я, перекладається як «спокійний». В дитинстві дружелюбний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим.
Герман — латинське коріння, тлумачиться як «рідний». В дитинстві має аналітичний склад розуму, розсудливий. В дорослому віці стає товариським.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Лука — давньогрецьке ім’я, перекладається як «світло». В дитинстві слухняний, малорухливий. В дорослому віці стає наполегливим.
Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві веселий, дружелюбний. В дорослому віці стає активним.
Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
День ангела 30 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів, дарує мир, здоров’я, щастя та здійснення найзаповітніших мрій.
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З Днем ангела! Бажаю світла в душі, радості в серці, гармонії в житті та Божої опіки на кожному кроці. Нехай удача завжди буде на твоєму боці!
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе, допомагає долати всі труднощі та наповнює кожен день добром, любов’ю і теплом.
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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, щирих людей, міцного здоров’я та благословення на всі добрі справи.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди надихав, захищав і вів дорогою щастя, успіху та душевного спокою.