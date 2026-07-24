День ангела 30 липня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 30 липня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 30 липня

30 липня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Валентина, Германа, Івана, Луку, Максима, Павла.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві наполегливий, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим.

Валентин — латинське ім’я, перекладається як «спокійний». В дитинстві дружелюбний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим.

Реклама

Герман — латинське коріння, тлумачиться як «рідний». В дитинстві має аналітичний склад розуму, розсудливий. В дорослому віці стає товариським.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Лука — давньогрецьке ім’я, перекладається як «світло». В дитинстві слухняний, малорухливий. В дорослому віці стає наполегливим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві веселий, дружелюбний. В дорослому віці стає активним.

Реклама

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 30 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів, дарує мир, здоров’я, щастя та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Бажаю світла в душі, радості в серці, гармонії в житті та Божої опіки на кожному кроці. Нехай удача завжди буде на твоєму боці!

Реклама

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе, допомагає долати всі труднощі та наповнює кожен день добром, любов’ю і теплом.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, щирих людей, міцного здоров’я та благословення на всі добрі справи.

Реклама

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди надихав, захищав і вів дорогою щастя, успіху та душевного спокою.

Новини партнерів