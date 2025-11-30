День ангела 30 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 30 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 листопада

30 листопада 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Івана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві сміливий, активний, рішучий, відрізняється позитивною енергетикою. В дорослому віці стає гордим, воліє працювати на самоті.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві імпульсивний, нерішучий, добрий, часом тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, ціленаправленим.

День ангела 30 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 30 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював життя світлом, теплом та добром. Нехай у серці завжди панує спокій, а дім буде повний радості та гармонії.

З днем ангела! Нехай твоє ім’я завжди звучить у світі як символ добра та світла. Бажаю здоров’я, щастя, тепла рідних сердець і віри, що всі твої мрії обов’язково здійсняться під захистом ангела-охоронця.

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди підказував вірний шлях у житті, оберігав від неприємностей і допомагав у будь-яких справах. Нехай щодня наповнюється радістю, а кожен крок веде до добробуту та внутрішньої гармонії.

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, даруючи сили, натхнення та мир у серці. Бажаю тепла, любові та щастя, щоб життя було сповнене яскравих моментів і приємних сюрпризів.

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела осявало кожен день, підтримувало у важкі моменти та надихало на нові починання. Нехай добробут, гармонія та любов завжди супроводжують тебе на життєвому шляху.