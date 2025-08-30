День ангела 30 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 30 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 серпня

30 серпня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Опанаса, Гаврила, Григорія, Данила, Івана, Ігнатія, Леоніда, Макара, Олександра, Павла, Петра, Федора, Якова, Єлизавету.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає “мужній чоловік”. В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає хорошим сім’янином.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві відрізняється щирим альтруїзмом. В дорослому віці стає приємним і скромним.

Гаврило — давньоарамейське коріння, тлумачиться як “Бог — моя сила”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає амбіційним.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “стежити”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає зухвалим.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог — мій суддя”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає схильним до самокопання.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ігнатій — латинське походження, означає “вогнянний”. В дитинстві легко заводиться. В дорослому віці стає імпульсивним.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як “син лева”. В дитинстві гордий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає енергійним.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві непосидючий. В дорослому віці стає яскравим.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божа клятва”. В дитинстві допитлива. В дорослому віці стає амбіційною.

День ангела 30 серпня — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював кожен день світлом, радістю та теплом.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене щирих усмішок, добрих людей і благословень, а ангел завжди підказує правильний шлях у будь-яких справах.

***

Вітаю! Бажаю, щоб твій небесний покровитель підтримував у всіх починаннях, дарував здоров’я, мир і гармонію, а серце було сповнене спокою і радості.

***

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде захищений небесним промінням, а всі мрії здійснюються легко та природно, приносячи щастя і добробут.

***

Вітаю! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч і оберігав від суму, тривог і небезпек, даруючи тепло серця і ясність думок.