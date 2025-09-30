День ангела 30 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 30 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 вересня

30 вересня 2025 року привітайте з іменинами Василя, В’ячеслава, Григорія, Леоніда, Матвія, Михайла, Олександра, Олексія, Петра, Семена, Олександру.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві відрізняється широким кругозором. В дорослому віці стає оптимістичним життєлюбом.

В’ячеслав — старослов’янське ім’я, перекладається як “велика слава”. В дитинстві вимогливий, але жартівливий. В дорослому віці стає відданим, чесним.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “стежити”. В дитинстві відкритий, наївний. В дорослому віці стає розсудливим, здатним на компроміси.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “син лева”. В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає упевненим, доброзичливим.

Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як “дарунок від Бога”. В дитинстві має живий характер. В дорослому віці стає відповідальним, уважним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, вихований. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві жартівливий, рухливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, доброзичливим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, жіночий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське походження, означає “Господь почув в молитві”. В дитинстві хороший друг. В дорослому віці стає дружелюбним, завжди йде до своєї мети.

Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисниця”. В дитинстві гнучка, стійка. В дорослому віці стає харизматичною.

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, світлі думки та гармонію у душі. Бажаю радості, добробуту та тепла в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди йде поруч, підказує правильні шляхи і оберігає від усього поганого. Бажаю здоров’я, щирих посмішок і виконання найзаповітніших мрій.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, любов і гармонія. Бажаю міцного здоров’я, тепла близьких людей і підтримки у всіх починаннях.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди надихає тебе, оберігає від неприємностей і допомагає знаходити радість у кожному дні. Бажаю щастя, добробуту та неймовірних позитивних моментів.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, дарував впевненість у кожному кроці та наповнював життя світлом, любов’ю і благословенням.