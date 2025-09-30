ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

День ангела 30 вересня: кого та як вітати з іменинами

30 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 30 вересня, день ангела

Який сьогодні, 30 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 вересня

30 вересня 2025 року привітайте з іменинами Василя, В’ячеслава, Григорія, Леоніда, Матвія, Михайла, Олександра, Олексія, Петра, Семена, Олександру.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві відрізняється широким кругозором. В дорослому віці стає оптимістичним життєлюбом.

В’ячеслав — старослов’янське ім’я, перекладається як “велика слава”. В дитинстві вимогливий, але жартівливий. В дорослому віці стає відданим, чесним.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “стежити”. В дитинстві відкритий, наївний. В дорослому віці стає розсудливим, здатним на компроміси.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “син лева”. В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає упевненим, доброзичливим.

Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як “дарунок від Бога”. В дитинстві має живий характер. В дорослому віці стає відповідальним, уважним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, вихований. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві жартівливий, рухливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, доброзичливим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, жіночий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське походження, означає “Господь почув в молитві”. В дитинстві хороший друг. В дорослому віці стає дружелюбним, завжди йде до своєї мети.

Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисниця”. В дитинстві гнучка, стійка. В дорослому віці стає харизматичною.

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, світлі думки та гармонію у душі. Бажаю радості, добробуту та тепла в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди йде поруч, підказує правильні шляхи і оберігає від усього поганого. Бажаю здоров’я, щирих посмішок і виконання найзаповітніших мрій.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, любов і гармонія. Бажаю міцного здоров’я, тепла близьких людей і підтримки у всіх починаннях.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди надихає тебе, оберігає від неприємностей і допомагає знаходити радість у кожному дні. Бажаю щастя, добробуту та неймовірних позитивних моментів.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, дарував впевненість у кожному кроці та наповнював життя світлом, любов’ю і благословенням.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie