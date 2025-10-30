ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
3 хв

День ангела 30 жовтня: кого та як вітати з іменинами

30 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 30 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 30 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 жовтня

30 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Артема, Германа, Йосипа, Леоніда, Макара, Максима, Марка, Матвія, Олександра, Петра, Семена, Степана, Анастасію, Олену.

Артем — давньогрецьке походження, означає “присвячений Артеміді”. В дитинстві товариський, прямолінійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Герман — латинське ім’я, перекладається як “рідний”. В дитинстві незалежний, не зважає на думку інших. В дорослому віці стає розважливим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає відкритим у спілкуванні.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний до лева”. В дитинстві життєрадісний, має легкий характер. В дорослому віці стає доброзичливим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві відкритий, лагідний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці вимагає поваги.

Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божий дар”. В дитинстві сміливий, завзятий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві хороший друг. В дорослому віці стає терплячим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає “безсмертна”. В дитинстві дбайлива, сентиментальна. В дорослому віці стає ощадливою.

Олена — давньогрецьке ім’я, перекладається як “світло”. В дитинстві цілеспрямована, проста. В дорослому віці стає веселою.

День ангела 30 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 30 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від смутку й тривог, тихо підказує правильний шлях і наповнює життя спокоєм, радістю та любов’ю.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди відчувало підтримку небес, щоб кожен день приносив добрі новини, гармонію й віру у себе. Нехай твій ангел ніколи не втомлюється бути поруч!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай Господня благодать супроводжує тебе в кожній справі, а твій небесний покровитель зміцнює дух, охороняє від негараздів і веде шляхом добра та світла.

***

З Днем ангела! Хай твоє життя буде наповнене світлом, спокоєм і теплом, а ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі твоєї долі.

***

У День твого ангела бажаю, щоб світ навколо сяяв добром, щоб кожен ранок починався з усмішки, а душа завжди відчувала присутність небесного захисту й любові.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie