День ангела 31 березня: кого та як вітати з іменинами

31 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 31 березня, день ангела

© pexels.com

Хто святкує день ангела 31 березня

31 березня 2026 року привітайте з іменинами Веніаміна, Івана, Йосипа, Ганну.

Веніамін — давньоєврейське походження, означає «щасливий син». В дитинстві інтелігентний, творчий. В дорослому віці стає обдарованим і талановитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає терплячим, посидючим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві спокійна, добродушна. В дорослому віці стає товариською, рішучою.

День ангела 31 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний янгол завжди оберігав тебе від негараздів, дарував тепло і спокій душі, а життя було наповнене світлом, радістю та щирими посмішками.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе тільки правильними стежками, захищає від труднощів і дарує натхнення для нових звершень. Бажаю добробуту, гармонії і щастя у кожному дні.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій крок супроводжував світлий ангел, наповнював серце вірою та надією, а життя приносило тільки радість, любов і гармонію.

***

Зі святом твого ангела! Нехай його захист буде надійним, думки — чистими, а серце — сповненим тепла. Бажаю, щоб усі твої мрії здійснювались, а кожен день був світлим і щасливим.

***

Вітаю тебе у день ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від печалі та негараздів, дарував сили та наснагу, а життя наповнювалось чудовими моментами та добробутом.

