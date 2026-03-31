- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 31 березня: кого та як вітати з іменинами
31 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 31 березня
31 березня 2026 року привітайте з іменинами Веніаміна, Івана, Йосипа, Ганну.
Веніамін — давньоєврейське походження, означає «щасливий син». В дитинстві інтелігентний, творчий. В дорослому віці стає обдарованим і талановитим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає терплячим, посидючим.
Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві спокійна, добродушна. В дорослому віці стає товариською, рішучою.
День ангела 31 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний янгол завжди оберігав тебе від негараздів, дарував тепло і спокій душі, а життя було наповнене світлом, радістю та щирими посмішками.
***
З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе тільки правильними стежками, захищає від труднощів і дарує натхнення для нових звершень. Бажаю добробуту, гармонії і щастя у кожному дні.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій крок супроводжував світлий ангел, наповнював серце вірою та надією, а життя приносило тільки радість, любов і гармонію.
***
Зі святом твого ангела! Нехай його захист буде надійним, думки — чистими, а серце — сповненим тепла. Бажаю, щоб усі твої мрії здійснювались, а кожен день був світлим і щасливим.
***
Вітаю тебе у день ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від печалі та негараздів, дарував сили та наснагу, а життя наповнювалось чудовими моментами та добробутом.