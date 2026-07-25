День ангела 31 липня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 31 липня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 31 липня

31 липня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Арсенія, Василя, Володимира, Георгія, Дениса, Івана, Йосипа, Костянтина, Максима, Миколу, Сергія, Степана, Ганну, Єлизавету.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві схильний до творчості. В дорослому віці стає чутливим.

Арсеній — давньогрецьке ім’я, перекладається як «зрілий». В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає зарозумілим.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві товариський. В дорослому віці стає добрим.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві позитивний. В дорослому віці стає турботливим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає працьовитим.

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Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий. В дорослому віці стає замкнутим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві прихильний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає честолюбним.

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Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає товариським.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві добра. В дорослому віці стає працьовитою.

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Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа клятва». В дитинстві гарно вчиться. В дорослому віці стає поблажливою.

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів, дарував сили, здоров’я, щастя та душевний спокій.

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З Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, удачу й нові можливості, а ангел-охоронець веде тебе дорогою добра, любові та добробуту.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, сімейного затишку, щирих людей поруч і невичерпної віри у свої сили. Нехай ангел завжди захищає та надихає.

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З Днем ангела! Нехай у серці завжди живе надія, у домі панують мир і достаток, а твій небесний покровитель допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю світла, тепла, гармонії та щасливих моментів. Нехай ангел-охоронець береже тебе, дарує мудрість, натхнення й підтримку в кожній життєвій ситуації.

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