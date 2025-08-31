ТСН у соціальних мережах

День ангела 31 серпня: кого та як вітати з іменинами

31 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 31 серпня, день ангела

Який сьогодні, 31 серпня, день ангела

Хто святкує день ангела 31 серпня

31 серпня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Геннадія, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра.

Володимир — старонімецьке походження, означає “славний володар”. В дитинстві благородний. В дорослому віці стає оптимістичним і доброзичливим.

Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “божественний”. В дитинстві вміє впливати на батьків. В дорослому віці стає метушливим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає імпульсивним, впевненим у собі.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як “хто як Бог”. В дитинстві чесний, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, щедрий. В дорослому віці стає амбіційним, довго шукає супутницю життя.

День ангела 31 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 серпня — душевні привітання в прозі

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець направляє твої кроки, оберігає близьких і наповнює життя любов’ю, світлом та гармонією.

***

Вітаю! Бажаю, щоб ангел завжди підтримував твої починання, допомагав долати труднощі і робив кожен день особливим та сповненим добрих подій.

***

З днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає твоє серце, надихає на добрі справи і наповнює душу миром та радістю.

***

Вітаю! Бажаю, щоб ангел завжди був твоїм вірним другом і порадником, допомагав приймати правильні рішення та оберігав від неприємностей.

***

З днем ангела! Нехай світло ангела-охоронця осяває твоє життя, дарує сили для нових звершень і наповнює кожен день гармонією та щастям.

