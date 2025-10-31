ТСН у соціальних мережах

День ангела 31 жовтня: кого та як вітати з іменинами

31 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 31 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 31 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 31 жовтня

31 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Артема, Василя, Всеволода, Дем’яна, Івана, Леоніда, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Романа, Сергія, Степана, Федора, Якова.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає врівноваженим.

Артем — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Артеміді”. В дитинстві веселий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Всеволод — слов’янське походження, означає “володіє світом”. В дитинстві гордий. В дорослому віці стає справжнім лідером.

Дем’ян — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Дамії”. В дитинстві товариський. В дорослому віці стає допитливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний до лева”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає чесним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві товариський. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає темпераментним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський мешканець”. В дитинстві життєлюбний. В дорослому віці має веселу вдачу.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає сміливим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві беземоційний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві непосидючий. В дорослому віці стає співчутливим.

День ангела 31 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від тривог, надихає на добрі вчинки й підтримує у важкі миті. Бажаю світла в серці, гармонії в душі та добробуту в житті.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твоє ім’я, дане при хрещенні, завжди буде символом благословення й духовної сили. Хай небеса дарують мир, щастя, любов і мудрість у кожному рішенні.

***

У цей особливий день нехай твій ангел розправить свої крила над тобою, наповнюючи життя ніжністю, вірою й теплом. Нехай кожен день буде світлим, а кожна мить — благословенною!

***

Зі святом твого небесного покровителя! Хай ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра, захищає від зла й наповнює серце спокоєм.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець буде поруч у кожному кроці, надихає на перемоги, допомагає здійснювати мрії та дарує сили й впевненість у собі щодня.

