День ангела 4 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 червня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 4 червня

4 червня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Назара, Петра, Софію, Марію, Марфу.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Назар — давньоєврейське ім’я, перекладається як «присвятив себе Богу». В дитинстві рухливий, товариський. В дорослому віці стає врівноваженим, цілеспрямованим.

Реклама

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві спокійний, безпечний. В дорослому віці стає дружелюбним, доброзичливим.

Софія — давньогрецьке походження, означає «мудрість». В дитинстві наполеглива, добре вчиться. В дорослому віці стає відповідальною, впевненою в собі.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає доброю, завжди прийде на допомогу.

Марфа — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «господиня». В дитинстві прямолінійна, харизматична. В дорослому віці стає активною, завзятою.

Реклама

День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу, мудрість і спокій у серці. Бажаю світлих думок, щирих людей поруч і щоденної радості в кожній миті життя.

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день наповнить твою душу теплом і вірою, а твій янгол-охоронець завжди буде поруч, підказуючи правильний шлях і захищаючи від негараздів. Міцного здоров’я, любові та гармонії в житті.

***

Реклама

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса завжди благословляють тебе, а твій ангел-охоронець підтримує у всіх починаннях. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, ніж турбот, і більше світла, ніж темряви.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний захисник веде тебе дорогою добра, допомагає здійснювати мрії та оберігає від усього недоброго. Нехай у серці завжди живе надія, а поруч будуть вірні й щирі люди.

***

Реклама

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди стояв за плечем, підтримував у складні хвилини та радів твоїм перемогам. Нехай життя буде наповнене любов’ю, миром, добробутом і щастям.

Новини партнерів