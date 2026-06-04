ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

День ангела 4 червня: кого та як вітати з іменинами

4 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 4 червня, день ангела

Який сьогодні, 4 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 4 червня

4 червня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Назара, Петра, Софію, Марію, Марфу.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Назар — давньоєврейське ім’я, перекладається як «присвятив себе Богу». В дитинстві рухливий, товариський. В дорослому віці стає врівноваженим, цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві спокійний, безпечний. В дорослому віці стає дружелюбним, доброзичливим.

Софія — давньогрецьке походження, означає «мудрість». В дитинстві наполеглива, добре вчиться. В дорослому віці стає відповідальною, впевненою в собі.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає доброю, завжди прийде на допомогу.

Марфа — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «господиня». В дитинстві прямолінійна, харизматична. В дорослому віці стає активною, завзятою.

День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу, мудрість і спокій у серці. Бажаю світлих думок, щирих людей поруч і щоденної радості в кожній миті життя.

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день наповнить твою душу теплом і вірою, а твій янгол-охоронець завжди буде поруч, підказуючи правильний шлях і захищаючи від негараздів. Міцного здоров’я, любові та гармонії в житті.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса завжди благословляють тебе, а твій ангел-охоронець підтримує у всіх починаннях. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, ніж турбот, і більше світла, ніж темряви.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний захисник веде тебе дорогою добра, допомагає здійснювати мрії та оберігає від усього недоброго. Нехай у серці завжди живе надія, а поруч будуть вірні й щирі люди.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди стояв за плечем, підтримував у складні хвилини та радів твоїм перемогам. Нехай життя буде наповнене любов’ю, миром, добробутом і щастям.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie