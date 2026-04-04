День ангела 4 квітня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 4 квітня

4 квітня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Йосипа, Микиту, Миколу, Федора, Марію.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає жартівником, енергійним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві рухливий, впертий. В дорослому віці стає хорошим аналітиком, може досягти успіху в підприємницькій діяльності.

Микита — давньогрецьке походження, означає «переможець». В дитинстві егоїстичний, але гарний друг. В дорослому віці стає турботливим, добрим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «перемодець народів». В дитинстві спокійний, дещо відчужений. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає доброзичливим, емоційним.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві добра, дружелюбна. В дорослому віці стає безконфліктною, відповідальною.

День ангела 4 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого та веде світлою дорогою життя. Бажаю миру в душі, гармонії в серці та щирої радості в кожному дні.

***

З Днем твого ангела! Нехай він тихо шепоче тобі правильні рішення, захищає у складні моменти та дарує натхнення. Хай у твоєму житті завжди буде місце для любові, добра і справжнього добробуту.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм крилом, наповнює сили та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю світла, тепла і щасливої долі.

***

Зі святом тебе! У День ангела бажаю, щоб твій охоронець завжди стояв за плечима, підтримував у кожному кроці та оберігав від негараздів. Нехай у житті панують спокій, любов і віра в найкраще.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний друг завжди веде тебе дорогою щастя, захищає від тривог і дарує впевненість у завтрашньому дні. Бажаю тепла, щирих людей поруч і здійснення всіх мрій.