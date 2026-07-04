День ангела 4 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 4 липня

4 липня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Богдана, Дмитра, Марка, Миколу, Михайла, Олексія, Федора, Анастасію, Марію, Марту, Олександру, Ольгу, Тетяну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає оптимістичним.

Богдан — старослов’янське ім’я, перекладається як «Богом даний». В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає холодним.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає імпульсивним.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві хоче бути в центрі уваги. В дорослому віці стає ревнивим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві не виносить несправедливість. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

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Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві працьовитий. В дорослому віці бере відповідальність на себе.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «безсмертна». В дитинстві весела. В дорослому віці стає врівноваженою.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві добра. В дорослому віці стає працьовитою.

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Марта — давньоарамейське ім’я, перекладається як «господиня». В дитинстві прямолінійна. В дорослому віці стає рішучою.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві смілива. В дорослому віці стає впевненою в собі.

Ольга — скандинавське походження, означає «священна». В дитинстві вдумлива. В дорослому віці стає серйозною.

Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як «управителька». В дитинстві цілеспрямована. В дорослому віці стає доброзичливою.

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День ангела 4 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, додає сил у складні моменти та надихає на добрі справи. Бажаю внутрішнього спокою, щирих людей поруч і світла на кожному кроці твого життя.

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З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі особливу теплоту й відчуття захисту згори. Бажаю, щоб у серці завжди жила віра, у думках — ясність, а в житті — гармонія, радість і добробут.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець щодня веде тебе правильною дорогою, допомагає приймати мудрі рішення і береже від тривог. Хай у твоєму житті буде більше світлих моментів, ніж сірих днів.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб небеса завжди були до тебе прихильні, а доля дарувала приємні сюрпризи. Нехай поруч будуть люди, які підтримують і надихають, а серце завжди знаходить причину для радості.

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Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець міцно тримає над тобою свої крила, захищаючи від усього поганого. Бажаю здоров’я, любові, душевного тепла і здійснення найпотаємніших мрій.

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