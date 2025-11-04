День ангела 4 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 4 листопада

4 листопада 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Івана, Іллю, Миколу, Олександра, Симона, Степана.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, впевнений. В дорослому віці стає імпульсивним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, комунікабельний. В дорослому віці стає щирим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає працьовитим.

Симон — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Господом”. В дитинстві усміхнений, товариський. В дорослому віці стає врівноваженим.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві неемоційний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

День ангела 4 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав і направляв на правильний шлях, дарував спокій у серці та радість у кожному дні. Нехай життя буде наповнене теплом, добром і світлом.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди стоїть поруч, охороняє від труднощів і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю здоров’я, щастя, внутрішньої гармонії та світлих моментів у житті.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець надихає на добрі справи, оберігає від негараздів і дарує відчуття спокою та радості кожного дня. Бажаю любові, щастя і здійснення найзаповітніших бажань.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди осявало шлях, дарувало силу та натхнення. Нехай серце буде наповнене теплом, а дні — яскравими та радісними подіями.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від біди, наповнює життя гармонією і радістю, а серце — спокоєм і щирим щастям. Нехай кожен день приносить добро, удачу та теплі моменти.