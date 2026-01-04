ТСН у соціальних мережах

День ангела 4 січня: кого та як вітати з іменинами

4 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 4 січня, день ангела

Який сьогодні, 4 січня, день ангела

Хто святкує день ангела 4 січня

4 січня 2026 року привітайте з іменинами Артема, Дениса, Миколу, Олександра, Остапа, Павла, Семена, Станіслава, Степана, Якова.

Артем — давньогрецьке походження, означає “присвячений Артеміді”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає наполегливим.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісію”. В дитинстві позитивний, жвавий. В дорослому віці стає енергійним.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає безкомпромісним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає працьовитим.

Остап — давньогрецьке ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві любить пригоди, проявляє інтерес до загадок. В дорослому віці стає доброзичливим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає тактовним.

Семен — давньоєврейське походження, означає “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, гарно вчиться. В дорослому віці стає дружелюбним.

Станіслав — старослов’янське ім’я, перекладається як “прославитися”. В дитинстві має вразливий характер, часто плаче. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві комунікабельний, емоційний. В дорослому віці стає легким у спілкуванні.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві красномовний, яскравий. В дорослому віці стає турботливим.

День ангела 4 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня тримає тебе під своїм крилом, оберігає від негараздів і веде дорогою світла, добробуту та внутрішньої гармонії.

***

Зі святом твого янгола-охоронця! Нехай він завжди шепоче правильні рішення, додає сил у складні моменти та наповнює серце вірою, спокоєм і любов’ю.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел був завжди поруч — у радості й випробуваннях, у тиші й щасливих митях, оберігаючи твою душу та підтримуючи на кожному кроці.

***

З Днем ангела! Нехай небесний захисник дарує тобі світлі думки, щасливу долю та впевненість у завтрашньому дні, а життя буде наповнене теплом, добрими людьми й приємними подіями.

***

Вітаю з Днем ангела від щирого серця! Нехай твій покровитель завжди стоїть на варті твого щастя, допомагає здійснювати мрії та веде до миру, радості й душевного добробуту.

