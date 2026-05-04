Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

День ангела 4 травня: кого та як вітати з іменинами

4 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 4 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 4 травня

4 травня 2026 року привітайте з іменинами Пелагею.

Пелагея — давньогрецьке походження, означає «морське узбережжя». В дитинстві чарівна, мрійлива, добре вчиться і має гарне почуття гумору. В дорослому віці стає терплячою, глибоко переживає через невдачі.

День ангела 4 травня — душевні привітання в прозі

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, додає сил у важкі моменти та надихає на добрі справи. Бажаю миру в душі, тепла в серці та радості в кожному дні.

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель веде тебе світлою дорогою, захищає від тривог і сумнівів, а життя наповнюється щастям, любов’ю та гармонією. Нехай у твоєму домі завжди панують затишок і добробут.

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець щодня підтримував тебе невидимим крилом, допомагав у всіх починаннях і дарував віру в краще. Нехай у житті буде більше світла, ніж тіні, і більше радості, ніж турбот.

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел завжди стоїть поруч, оберігає від негараздів і спрямовує до щасливих подій. Бажаю здоров’я, внутрішньої сили, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій захисник з неба завжди тримає тебе під своєю опікою, допомагає знаходити правильні рішення та дарує спокій у серці. Бажаю світлого шляху, любові, удачі та Божої благодаті на кожному кроці.

