День ангела 4 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 4 вересня

4 вересня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Івана, Михайла, Мойсея, Миколу, Олександра, Опанаса, Павла, Петра, Степана, Федора, Олену.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий і життєрадісний. В дорослому віці стає врівноваженим, добрим другом.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильную”. В дитинстві рішучий, переконливий. В дорослому віці стає розсудливим, здатним до компромісів.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає доброзичливим, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, спокійний. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Мойсей — давньоєврейське ім’я, перекладається як “взяла його з води”. В дитинстві слухняний, добрий. В дорослому віці стає нерішучим у прийнятті рішень, старанним.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає самовпевненим, впертим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, розумний. В дорослому віці стає чесним, працьовитим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві м’який і добрий. В дорослому віці стає старанним, неквапливим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві здатний до співчуття, чуйний. В дорослому віці стає мужнім, має твердий характер.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві податливий, ніжний. В дорослому віці стає непоганим організатором, цілеспрямованим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві не вміє хитрувати, впевнений в своїх здібностях. В дорослому віці стає незворушним, спокійним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, доброзичливим.

Олена — давньогрецьке походження, означає “сонячне світло”. В дитинстві життєрадісна і неймовірно мила. В дорослому віці стає наполегливою і категоричною.

День ангела 4 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди йде поруч, оберігає від труднощів, надихає на добрі справи й дарує сили для здійснення найзаповітніших мрій.

***

У день твого ангела хочу побажати миру в серці, гармонії в душі та світла в кожному кроці. Нехай небесний покровитель завжди підказує правильний шлях і допомагає у всіх починаннях.

***

Зі святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди обіймає тебе своїми крилами, захищаючи від життєвих бур і скеровуючи до щастя, добробуту й любові.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний охоронець завжди був поряд, дарував упевненість у собі, захищав від негараздів та надихав на прекрасні звершення.

***

У день твого ангела нехай у твоєму житті завжди панують світло, віра й надія. Бажаю, щоб небесний захисник підтримував тебе у важкі хвилини та радів разом із тобою в моменти щастя.