День ангела 4 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 жовтня, день ангела

Хто святкує день ангела 4 жовтня

4 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Дмитра, Михайла, Миколу, Павла, Петра, Степана, Якова, Вероніку.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві надійний друг, флегматичний. В дорослому віці стає витривалим, практичним.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві має широкий кругозір, товариський. В дорослому віці стає спокійним, до його думки часто прислухаються.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві володіє гнучким характером, емоційний. В дорослому віці стає дипломатичним, дружелюбним.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві відданий друг, щирий. В дорослому віці стає наполегливим, приємним співрозмовником.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві чуйний, тихий. В дорослому віці стає товариським, високоморальним.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві має сильний і вольовий характер. В дорослому віці стає впевненим у собі, але залишається дещо наївним.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві незворушний, його важко вивести на емоції. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві енергійний, любить пригоди. В дорослому віці стає чесним і добрим.

Вероніка — давньогрецьке походження, означає “приносить перемогу”. В дитинстві рухлива, безстрашна. В дорослому віці стає емоційною, жіночною.

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, ясність у думках і силу для здійснення всіх мрій. Бажаю радості, здоров’я та добробуту у кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини, оберігає від неприємностей і надихає на добрі справи. Бажаю щасливого життя, світла в душі та гармонії у всьому.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай ангел-охоронець наповнює твоє життя теплом, радістю та любов’ю, захищає від усіх негараздів і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю щирих посмішок, щастя та душевного спокою.

***

З прекрасним святом — днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було світлим і легким, а охоронний ангел завжди був поруч, підтримуючи й оберігаючи тебе. Нехай кожен день приносить нові радощі та добрі зустрічі.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Хай твій ангел завжди веде тебе дорогою добра і світла, надихає на великі звершення, дарує здоров’я, любов і відчуття внутрішньої гармонії. Нехай життя буде сповнене теплих моментів і світлих емоцій.