ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

День ангела 4 жовтня: кого та як вітати з іменинами

4 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 4 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 4 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 4 жовтня

4 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Дмитра, Михайла, Миколу, Павла, Петра, Степана, Якова, Вероніку.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві надійний друг, флегматичний. В дорослому віці стає витривалим, практичним.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві має широкий кругозір, товариський. В дорослому віці стає спокійним, до його думки часто прислухаються.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві володіє гнучким характером, емоційний. В дорослому віці стає дипломатичним, дружелюбним.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві відданий друг, щирий. В дорослому віці стає наполегливим, приємним співрозмовником.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві чуйний, тихий. В дорослому віці стає товариським, високоморальним.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві має сильний і вольовий характер. В дорослому віці стає впевненим у собі, але залишається дещо наївним.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві незворушний, його важко вивести на емоції. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві енергійний, любить пригоди. В дорослому віці стає чесним і добрим.

Вероніка — давньогрецьке походження, означає “приносить перемогу”. В дитинстві рухлива, безстрашна. В дорослому віці стає емоційною, жіночною.

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, ясність у думках і силу для здійснення всіх мрій. Бажаю радості, здоров’я та добробуту у кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини, оберігає від неприємностей і надихає на добрі справи. Бажаю щасливого життя, світла в душі та гармонії у всьому.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай ангел-охоронець наповнює твоє життя теплом, радістю та любов’ю, захищає від усіх негараздів і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю щирих посмішок, щастя та душевного спокою.

***

З прекрасним святом — днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було світлим і легким, а охоронний ангел завжди був поруч, підтримуючи й оберігаючи тебе. Нехай кожен день приносить нові радощі та добрі зустрічі.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Хай твій ангел завжди веде тебе дорогою добра і світла, надихає на великі звершення, дарує здоров’я, любов і відчуття внутрішньої гармонії. Нехай життя буде сповнене теплих моментів і світлих емоцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie