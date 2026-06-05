День ангела 5 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 5 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 5 червня

5 червня 2026 року привітайте з іменинами Ігоря, Георгія, Дмитра, Костянтина, Леоніда, Марка, Петра, Федора.

Ігор — давньоскандинавське походження, означає «той, хто оберігає ім’я Бога». В дитинстві мужній, товариський. В дорослому віці стає завзятим, працьовитим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві порядний, добрий. В дорослому віці стає трудівником, рішучим.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві терплячий, спокійний. В дорослому віці стає талановитим, має добре розвинену інтуїцію.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві доброзичливий, тихий. В дорослому віці стає імпульсивним, веселим.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиного роду». В дитинстві неконфліктний, вихований. В дорослому віці стає спокійним, не любить сварок.

Марк — латинське коріння, тлумачиться як «молоток». В дитинстві любить бути в центрі уваги батьків. В дорослому віці стає впевненим у собі.

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Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає тихим, працьовитим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, доброзичливим.

День ангела 5 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, додає сил у складні моменти та веде дорогою світла й добра. Бажаю здоров’я, внутрішньої гармонії та радості в кожному дні.

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З Днем ангела! Нехай цей день принесе тепло в серце, спокій у душу та впевненість у завтрашньому дні. Хай ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм захистом, відводить біди та дарує натхнення. Бажаю щастя, щирих людей поруч і світла на життєвій дорозі.

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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові та добрих подій. Хай ангел-охоронець щодня береже тебе, підтримує у важливих рішеннях і наповнює серце спокоєм.

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Вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди стоїть за твоїм плечем, захищає від усього злого, надихає на добрі справи та допомагає знаходити світло навіть у найтемніші моменти життя.

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