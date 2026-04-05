День ангела 5 квітня: кого та як вітати з іменинами

5 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 5 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 5 квітня

5 квітня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Марка, Миколу, Олексія, Платона, Семена.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає романтичним, часто закохується.

Марк — латинське ім’я, перекладається як «молоток». В дитинстві завжди хоче уваги батьків, емоційний. В дорослому віці стає рішучим, впертим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає самостійним, дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві здатний до співпереживання, цілеспрямований. В дорослому віці стає витонченим, вишуканим.

Платон — давньогрецьке ім’я, перекладається як «широкий в плечах». В дитинстві справжній філософ, відданий друг. В дорослому віці стає ніжним, уважним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Господом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, постійний. В дорослому віці стає працьовитим, наполегливим.

День ангела 5 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усіх бід, дарує спокій у серці та радість у душі. Бажаю здоров’я, тепла й світла у кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, дарує натхнення, мудрість і щастя. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світлих моментів і менше турбот.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай ангел охоронець підтримує тебе у всіх справах, дарує віру у свої сили та оточує теплом і добром. Бажаю гармонії, радості та щирого сміху щодня.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає робити правильний вибір. Бажаю безмежного щастя, здоров’я та душевного спокою.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом і любов’ю, а ангел-хранитель завжди надихає на добрі вчинки і оберігає від усіх негараздів. Бажаю тепла серця, радості й добробуту.

