День ангела 5 лютого: кого та як вітати з іменинами

5 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 5 лютого, день ангела

Який сьогодні, 5 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 5 лютого

5 лютого 2026 року привітайте з іменинами Антона, Макара, Михайла, Василису, Олександру.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві простий у спілкуванні, сміливий. В дорослому віці стає відповідальним.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві чесний, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Василиса — давньогрецьке походження, означає «цариця». В дитинстві позитивна, добра. В дорослому віці стає товариською.

Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисниця». В дитинстві активна, смілива. В дорослому віці стає харизматичною.

День ангела 5 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 5 лютого — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди йде поруч, береже від усього злого, підказує правильні рішення й наповнює життя світлом, миром і добром.

***

У День твого ангела бажаю душевного спокою, щирої радості та віри в себе. Нехай ангел-охоронець вкриває своїми крилами, оберігає у кожному кроці й допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Хай небесний заступник дарує сили долати труднощі, наповнює серце любов’ю, а дім — теплом, злагодою та добробутом.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди підказує шлях до щастя, захищає від негараздів і надихає на світлі вчинки. Бажаю миру в душі та гармонії в серці.

***

У цей особливий день бажаю, щоб твій ангел-охоронець був твоєю опорою й надійним захистом. Нехай у житті буде більше світлих днів, щирих людей і добрих звісток.

