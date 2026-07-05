День ангела 5 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 5 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 5 липня

5 липня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Василя, Сергія, Степана, Варвару, Ганну, Єлизавету.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає м’яким і добрим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає обачним, практичним.

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Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві комунікабельний, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

Варвара — латинське ім’я, перекладається як «іноземка». В дитинстві вірна, віддана. В дорослому віці стає серйозною, владною.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві спокійна, тиха. В дорослому віці стає доброю, товариською.

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Єлизавета — давньоєврейське походження, означає «Божа клятва». В дитинстві справедлива, світла. В дорослому віці стає врівноваженою, живе амбіціями.

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від тривог і негараздів, дарує спокій у серці, мудрі рішення та світлі думки. Бажаю, щоб кожен день приносив радість, любов і відчуття внутрішньої гармонії.

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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець тихо й невидимо веде тебе правильною дорогою, відводить від усього злого та наповнює життя добром, теплом і щасливими подіями. Хай у твоїй душі завжди живе віра й надія.

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Вітаю зі світлим Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро благословляли тебе здоров’ям, любов’ю та удачею. Нехай поруч завжди будуть щирі люди, а в серці — спокій і впевненість у завтрашньому дні.

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З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний захисник тримає тебе під своїм крилом, допомагає долати труднощі й надихає на нові звершення. Хай у житті буде більше світла, радості та щасливих моментів.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде поруч — у кожному рішенні, у кожній миті, у кожній молитві. Бажаю тобі любові, душевного затишку, благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій.

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