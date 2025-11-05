ТСН у соціальних мережах

День ангела 5 листопада: кого та як вітати з іменинами

5 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 5 листопада, день ангела

Який сьогодні, 5 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 5 листопада

5 листопада 2025 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Тимофія, Тихона.

Гаврило — давньоєврейське походження, означає “Бог — моя сила”. В дитинстві стабільний, енергійний. В дорослому віці стає активним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, впевнений в своїй правоті. В дорослому віці стає розсудливим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “прославляє Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає вірним.

Тихон — давньогрецьке походження, означає “жереб”. В дитинстві вихований, не примхливий. В дорослому віці стає серйозним.

День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від негараздів, веде до радості та дарує душевний спокій. Бажаю світла в серці, добробуту і безмежного щастя кожного дня.

***

З днем ангела! Хай твій ангел-хранитель завжди стоїть поруч, оберігає твої мрії та допомагає знаходити правильний шлях у житті. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці та тепла у душі.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел, який був посланий для тебе, завжди підтримає, допоможе уникнути труднощів і принесе у твоє життя лише добро, гармонію та щасливі миті.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе, надихав на добрі справи та наповнював життя світлом, любов’ю і гармонією. Нехай удача і щастя будуть твоїми постійними супутниками.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай твоє серце завжди відчуває підтримку небесного охоронця, а життя буде сповнене радості, тепла і незабутніх щасливих моментів. Миру тобі, добробуту та натхнення на кожен день.

