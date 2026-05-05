День ангела 5 травня: кого та як вітати з іменинами

5 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 5 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 5 травня

5 травня 2026 року привітайте з іменинами Ірину.

Ірина — давньогрецьке походження, означає «дарує мир і спокій». В дитинстві врівноважена, спокійна, вміє співпереживати, але має обмежене коло друзів. В дорослому віці стає розсіяними, мрійливими, обдуманими, виваженими в словах.

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, надихає на добрі справи та дарує силу рухатися вперед. Бажаю миру в душі, гармонії в серці та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай цей світлий день принесе у твоє життя спокій, любов і тепло. Хай ангел-охоронець завжди стоїть поруч, підтримує у складні моменти й веде дорогою щастя та добробуту.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе і твоїх рідних, додає впевненості, сили та віри в себе. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, добром і щасливими подіями.

***

Зі святом Дня ангела! Хай у твоєму житті завжди панують любов, злагода та натхнення. Нехай ангел-охоронець допомагає приймати правильні рішення і завжди веде до здійснення мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель ніколи не залишав тебе без своєї опіки. Хай у серці завжди живе віра, у душі — спокій, а в житті — щастя та добробуту.

