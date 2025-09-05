ТСН у соціальних мережах

День ангела 5 вересня: кого та як вітати з іменинами

5 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 5 вересня, день ангела

Хто святкує день ангела 5 вересня

5 вересня 2025 року привітайте з іменинами Гліба, Давида, Захара, Максима, Олексія, Опанаса, Юхима, Єлизавету, Іраїду, Раїсу.

Гліб — староскандинавське походження, означає “спадкоємець Богів”. В дитинстві доброзичливий, може бути замкнутим у собі. В дорослому віці стає м’яким, ніжним.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає запальним, але швидко відходить.

Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Господь згадав”. В дитинстві лагідний, добродушний. В дорослому віці стає щедрим і безкорисливим.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві має багато друзів, веселий. В дорослому віці стає вітряним, часто закохується.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві серйозний, зосереджений. В дорослому віці стає комунікабельним, має мінливий характер.

Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає врівноваженим і спокійним.

Юхим — давньогрецьке походження, означає “безтурботний”. В дитинстві доброзичливий, але може бути егоїстичним. В дорослому віці стає замкнутим, завжди має бездоганний вигляд.

Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божа клятва”. В дитинстві амбітна, добре вчиться. В дорослому віці марить кар’єрою, трохи замкнута в собі.

Іраїда — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “богиня”. В дитинстві чутлива, охайна. В дорослому віці стає творчою натурою, повністю віддається роботі.

Раїса — давньогрецьке походження, означає “легка”. В дитинстві слухняна, рухлива. В дорослому віці стає організованою, розкутою.

День ангела 5 вересня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від бід і надихає на добрі справи. Бажаю світла в душі, сили у серці та гармонії в житті.

***

Зі святом твого ангела! Хай він дарує тобі мудрість у рішеннях, підтримку у складні моменти та радість у кожному дні. Нехай життя буде щедрим на любов, добробут і щастя.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди йшов поруч, оберігаючи від темряви й даруючи тепло на серці. Нехай твоя дорога буде світлою, а мрії — здійсненними.

***

Зі святом тебе! Нехай твій ангел-охоронець огортає тебе своїми крилами, дарує спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю здоров’я, радості та внутрішньої гармонії.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний заступник береже тебе від усього лихого, а у твоєму житті завжди буде місце для щастя, кохання та добрих людей поруч.

