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День ангела 5 вересня: кого та як вітати з іменинами
5 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 5 вересня
5 вересня 2026 року привітайте з іменинами Гліба, Давида, Захара, Максима, Олексія, Єлизавету, Іраїду, Раїсу.
Гліб — скандинавське походження, означає «улюбленець Бога». В дитинстві доброзичливий, незлобивий. В дорослому віці стає тактовним, інколи нерішучим.
Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає великодушним, запальним.
Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа пам’ять». В дитинстві добрий, щирий. В дорослому віці стає наполегливим, але повільним.
Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає товариським, працьовитим.
Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві завзятий, енергійний. В дорослому віці стає добродушним, рухливим.
Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа клятва». В дитинстві світла, справедлива. В дорослому віці стає сентиментальною, амбітною.
Іраїда — давньогрецьке походження, означає «богиня». В дитинстві ніколи не сидить без діла, активна. В дорослому віці стає турботливою, щирою.
Раїса — давньогрецьке ім’я, перекладається як «легковажна». В дитинстві маніпулятивна, добре вчиться. В дорослому віці стає замкнутою в собі, відважною.
День ангела 5 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, спокій і веде світлою дорогою.
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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, добрих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від усього лихого, а кожен день приносить тепло, любов і приємні моменти.
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З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає впевнено йти до щастя.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, благополуччя та Божого благословення на кожен день.