День ангела 5 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 5 вересня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 5 вересня

5 вересня 2026 року привітайте з іменинами Гліба, Давида, Захара, Максима, Олексія, Єлизавету, Іраїду, Раїсу.

Гліб — скандинавське походження, означає «улюбленець Бога». В дитинстві доброзичливий, незлобивий. В дорослому віці стає тактовним, інколи нерішучим.

Реклама

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає великодушним, запальним.

Реклама

Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа пам’ять». В дитинстві добрий, щирий. В дорослому віці стає наполегливим, але повільним.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає товариським, працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві завзятий, енергійний. В дорослому віці стає добродушним, рухливим.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа клятва». В дитинстві світла, справедлива. В дорослому віці стає сентиментальною, амбітною.

Реклама

Іраїда — давньогрецьке походження, означає «богиня». В дитинстві ніколи не сидить без діла, активна. В дорослому віці стає турботливою, щирою.

Раїса — давньогрецьке ім’я, перекладається як «легковажна». В дитинстві маніпулятивна, добре вчиться. В дорослому віці стає замкнутою в собі, відважною.

День ангела 5 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, спокій і веде світлою дорогою.

***

Реклама

З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, добрих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від усього лихого, а кожен день приносить тепло, любов і приємні моменти.

***

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає впевнено йти до щастя.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, благополуччя та Божого благословення на кожен день.

Новини партнерів

Новини партнерів