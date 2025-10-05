ТСН у соціальних мережах

День ангела 5 жовтня: кого та як вітати з іменинами

5 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 5 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 5 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 5 жовтня

5 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Дем’яна, Дениса, Макара, Матвія, Олександру.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає “Бог — моя сила”. В дитинстві енергійний, має твердий характер. В дорослому віці стає комунікабельним, любить все аналізувати.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “стежити”. В дитинстві дбайливий, непосидючий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, наполегливим.

Дем’ян — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Дамії”. В дитинстві веселий, добродушний. В дорослому віці стає поступливим, лагідним.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає веселим і оптимістичним.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві прямолінійний, справедливий. В дорослому віці стає чесним, стійким.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божий дар”. В дитинстві скромний, тихий. В дорослому віці стає завзятим, миролюбивим.

Олександра — давньогрецьке походження, означає “захисниця”. В дитинстві харизматична, неспокійна. В дорослому віці стає активною, авантюрною.

День ангела 5 жовтня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе, дарував душевний спокій, натхнення та щасливі моменти. Нехай кожен день буде наповнений світлом, радістю та теплом.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди йшов поруч, підтримував у складні моменти та оберігав твоє серце від смутку. Нехай життя дарує яскраві миті, добробут і справжнє щастя.

***

Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай ангел завжди надихає на добрі справи, оберігає від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю світла, тепла і гармонії в душі.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували мир, радість і любов, а ангел-хранитель дарував сили та наснагу для здійснення всіх задумів. Нехай кожен день буде наповнений благословенням.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від труднощів, приносить щастя, здоров’я та добро. Бажаю, щоб життя дарувало яскраві моменти, тепло близьких і мир у серці.

