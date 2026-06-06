День ангела 6 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 6 червня

6 червня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Лук’яна, Ростислава, Софію, Юліану.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві честолюбний, часто живе в виганадному світі. В дорослому віці стає жартівником, комунікабельним.

Лук’ян — латинське ім’я, перекладається як «світло». В дитинстві стає душею галасливої компанії. В дорослому віці стає надійним, працьовитим.

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Ростислав — старослов’янське коріння, тлумачиться як «слава, яка зростає». В дитинстві впертий, добре вчиться. В дорослому віці стає успішним, рішучим.

Софія — давньогрецьке походження, означає «мудра». В дитинстві наполеглива, витривала. В дорослому віці стає активною, рухливою.

Юліана — давньоримське ім’я, перекладається як «з роду Юлія». В дитинстві творча натура. В дорослому віці стає добродушною, вміє прощати.

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує спокій у душі, мудрі рішення та впевненість у кожному кроці. Бажаю міцного здоров’я, світлих людей поруч і щоденного відчуття гармонії та радості.

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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч — у хвилини радості та випробувань. Хай він підказує правильний шлях, захищає від негараздів і допомагає зберігати тепло серця навіть у складні часи.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесна опіка супроводжувала тебе щодня, наповнюючи життя світлом, добром і натхненням. Нехай здійснюються добрі мрії, а поруч завжди будуть надійні та щирі люди.

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З Днем ангела! Нехай твій охоронець з небес береже тебе від тривог і втрат, додає сил у важливі моменти та відкриває перед тобою нові можливості. Бажаю миру в серці, радості в душі та удачі в усіх справах.

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Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай кожен день буде під захистом світлих сил, а життя наповнюється любов’ю, теплом і вірою в краще. Бажаю тобі внутрішньої рівноваги, щасливих подій і здійснення найзаповітніших бажань.

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