День ангела 6 грудня: кого та як вітати з іменинами

6 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 6 грудня, день ангела

Який сьогодні, 6 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 6 грудня

6 грудня 2025 року привітайте з іменинами Максима, Миколу.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві відкритий, лагідний і доброзичливий, вміє дружити. В дорослому віці стає гордим, любить моду і стежить за нею.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, тихий, ввічливий, вихований. В дорослому віці стає дружелюбним, вірним, схильним до самоаналізу.

День ангела 6 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує світлі думки, теплі почуття та впевненість у кожному кроці життя. Бажаю гармонії в душі, радості в серці та щирих усмішок кожного дня.

***

З днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди поруч, підтримує у важкі моменти та надихає на добрі вчинки. Бажаю здоров’я, миру в серці та світла на життєвому шляху, щоб кожен день приносив нові радощі та натхнення.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, щастям і гармонією, а ангел завжди оберігає тебе від біди та веде дорогою добра. Бажаю теплих зустрічей, приємних сюрпризів і невичерпної радості у серці.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди освітлював твої дні світлом надії, дарував сили для здійснення мрій і оберігав від неприємностей. Нехай життя буде сповнене гармонії, тепла та щирих усмішок рідних і друзів.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай ангел-охоронець супроводжує тебе на кожному кроці, оберігає від суму і тривог, дарує внутрішній спокій і радість. Бажаю здоров’я, світлих думок, щасливих миттєвостей і любові, яка зігріватиме твоє серце завжди.

