ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6012
Час на прочитання
2 хв

День ангела 6 квітня: кого та як вітати з іменинами

6 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Який сьогодні, 6 квітня, день ангела

Який сьогодні, 6 квітня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 6 квітня

6 квітня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Григорія, Павла, Петра, Якова.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві рішучий, активний. В дорослому віці стає зухвалим, імпульсивним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві ніжний, гармонійний. В дорослому віці стає впертим, рішучим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві вольовий, темпераментний. В дорослому віці стає марнославним, цілеспрямованим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві самовпевнений, рухливий. В дорослому віці стає дружелюбним, добрим.

День ангела 6 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 6 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від усього лихого, веде правильними шляхами й наповнює серце світлом і спокоєм. Бажаю тобі міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та справжнього добробуту в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій покровитель щодня дарує тобі сили, натхнення й віру в себе. Хай у житті буде більше світлих моментів, щирих людей поруч і тепла, яке зігріває душу навіть у найпохмуріші дні.

***

Щиро вітаю з твоїм святом! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, захищає від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю радості, любові та внутрішнього світла, яке ніколи не згасає.

***

З Днем ангела тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для дива, щастя і спокою. Хай небесний покровитель підтримує у складні моменти, а у щасливі — радіє разом з тобою. Бажаю гармонії, тепла і впевненості в завтрашньому дні.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе дорогою добра, оберігає від помилок і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, любові й приємних несподіванок, а серце завжди залишалося світлим і відкритим.

Дата публікації
Кількість переглядів
6012
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie