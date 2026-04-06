День ангела 6 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 квітня, день ангела

Реклама

Хто святкує день ангела 6 квітня

6 квітня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Григорія, Павла, Петра, Якова.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві рішучий, активний. В дорослому віці стає зухвалим, імпульсивним.

Реклама

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві ніжний, гармонійний. В дорослому віці стає впертим, рішучим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві вольовий, темпераментний. В дорослому віці стає марнославним, цілеспрямованим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві самовпевнений, рухливий. В дорослому віці стає дружелюбним, добрим.

День ангела 6 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від усього лихого, веде правильними шляхами й наповнює серце світлом і спокоєм. Бажаю тобі міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та справжнього добробуту в кожному дні.

Реклама

***

З Днем ангела! Нехай твій покровитель щодня дарує тобі сили, натхнення й віру в себе. Хай у житті буде більше світлих моментів, щирих людей поруч і тепла, яке зігріває душу навіть у найпохмуріші дні.

***

Щиро вітаю з твоїм святом! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, захищає від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю радості, любові та внутрішнього світла, яке ніколи не згасає.

Реклама

***

З Днем ангела тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для дива, щастя і спокою. Хай небесний покровитель підтримує у складні моменти, а у щасливі — радіє разом з тобою. Бажаю гармонії, тепла і впевненості в завтрашньому дні.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе дорогою добра, оберігає від помилок і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, любові й приємних несподіванок, а серце завжди залишалося світлим і відкритим.